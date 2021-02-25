Красноярцы спустили ковер в унитаз: канализационная вода затопила улицы

Красноярцы спустили ковер в унитаз. Фото: ТВК Красноярск

Несмотря на небольшой морозец, на улицах в Покровке на проезжей части – потоки воды, причем с неприятным запахом. Машины едут осторожно по этой «речке», а пешеходы опасаются переходить ее вброд. Такую картину накануне наблюдали горожане в Покровке. Сначала подумали, что это прорвало трубопровод. Но нет, причиной коммунальной аварии стал бытовой засор.

- Это банальный засор канализации, который устроили жители местных домов, используя унитаз вместо мусорного ведра и смывая туда запрещенные предметы – памперсы, средства личной гигиены, остатки со стола. Забили трубы, которые предназначены для воды, а не для мусора и поэтому вода вышла рельеф. Каждый месяц мы вывозим на полигоны огромные объемы того, что категорически не должно попадать в канализацию. Насосную станцию на Алексеева от такого же мусора чистили только 15 февраля. И вот снова, - прокомментировали «ТВК Красноярск» в пресс-службе «КрасКома».

И не только памперсы и салаты утилизировали нерадивые жители не по назначению в праздники. В это сложно поверить, но кто-то спустил в унитаз целый туалетный коврик, небольшой по размерам, но настоящий, а тот заткнул трубу, вода вышла на улицу 78 Добровольческой бригады.