Проектировщик красноярского метро подал в суд на заказчика: требует более 230 миллионов рублей

Проектировщик красноярского метро подал в суд на заказчика Фото: Мария ЛЕНЦ

Проектировщик красноярского метро собирается взыскать с заказчика крупную сумму денег. Компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («КрасноярскТИЗИС») подала иск в арбитражный суд на КГКУ «Краевое транспортное управление». Речь идет о сумме в 230 миллионов рублей, как указано в исковом заявлении, это - задолженность по оплате работы, пени и уплаченное обеспечение исполнения госконтракта, сообщает ИА «Запад24».

«КрасноярскТИЗИС» выполнял корректировку проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Красноярске, свой объем работ выполнил в полном объеме. Однако заказчик часть работ не принял и передал проект на госэкспретизу. Заключение было отрицательным, на основании чего заказчик и недоплатил положенную сумму. Проектировщик настаивает, что в рамках гарантийных обязательств он готов устранить любые замечания, но в целом-то работа должна быть оплачена.

Арбитражный суд в течение пяти дней решит, принимать ли исковое заявление к рассмотрению или нет.