Авиакомпания NordStar рассказала красноярцам о новых правилах перевозки домашних животных Фото: Мария ЛЕНЦ

Уж сколько проблем порой бывает, когда нужно перевезти куда-то домашнего питомца – кошку или собаку. На поезде или автобусе проще, а вот на самолете... Некоторые авиакомпании вообще категоричны: животных – только в клетку и в багажный отсек. А владельцы-то переживают, выдержит ли животное, не испугается?

В авиакомпании NordStar к этому вопросу относятся лояльно. И раньше в правилах перевозок компании разрешалось брать с собой в салон питомцев, чей вес вместе с клеткой не превышает 10 килограммов, а габариты клетки по трем замерам – не больше 118 сантиметров (высота контейнера – не выше 23 сантиметров).

А сейчас возможности перевозки животных в салоне расширились – для тех, чьи габариты больше, то есть: вес до 23 килограммов и размеры не больше 55*40*40 сантиметров. Для этого нужно оформить услугу перевозки животного на дополнительном кресле рядом с хозяином. Услуга доступна для пассажиров эконом класса. Стоимость равна тарифу, по которому оформлен билет для пассажира. Таксы и сборы не взимаются.