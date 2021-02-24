В Красноярске закрылся еще один инфекционный госпиталь. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения края

В Красноярске закрылся еще один резервный инфекционный госпиталь, который четыре месяца работал при краевом онкологическом диспансере на улице Московской, 30. За это время здесь прошли лечение 812 пациентов. Примерно половине из них потребовалась кислородная поддержка. Самому молодому пациенту за время работы инфекционного госпиталя было 23 года, старшему – 89 лет. Работали в госпитале 87 сотрудников онкологического диспансера. Перед началом работы врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал прошли необходимое обучение.

В краевом минздраве отметили, что все это время плановая медицинская помощь онкологическим больным не останавливалась – всех направляли на Смоленскую, 1. Там проводилось хирургическое и радиотерапевтическое лечение, а также противоопухолевая лекарственная терапия.

К 1 марта в помещениях ковидного госпиталя завершится полная дезинфекция. Затем отделения общей онкохирургии и онкомаммологической хирургии заработает в прежнем режиме.