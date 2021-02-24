Житель Якутии попался на убийстве знакомого, не помыв дома окровавленный пол

Фото: СК по Республике Саха (Якутия)

В январе текущего года в поселке Белая Гора Абыйского улуса пропал мужчина. Обеспокоенные родственники не смогли найти его самостоятельно и обратились к правоохранителям. Сельчанина искали около месяца, в итоге его останки случайно обнаружили местные жители на пустыре.

В поисках ответов следователи пришли к мужчине, дом которого находился недалеко от места обнаружения тела. Изначально его допрашивали как свидетеля, но увидели – в доме окровавленный пол... Подозреваемый отпираться не стал и рассказал историю следователям в деталях. Оказалось, что мужчины выпивали, но посреди застолья разругались и подрались.

Конфликт закончился трагедией. Хозяин дома до смерти избил гостя, а когда осознал, что тот скончался, расчленил тело и вынес на пустырь.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения, - сообщает пресс-служба СК по Республике Саха (Якутия).