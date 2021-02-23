При пожаре в Якутске погибли три человека

Двое мужчин и женщина погибли на руках у медиков

В Нюрбинском районе Якутии накануне загорелся 2-этажный многоквартирный деревянный дом. Как сообщают в МЧС, горела одна из квартир на первом этаже. Есть погибшие.

Двоих мужчин и одну женщину спасатели нашли, когда начали работать над тушением возгорания. Огнеборцы экстренно эвакуировали людей в бессознательном состоянии, но спасти их не удалось - все трое погибли на руках у медиков.

По факту гибели Следком возбудил уголовное дело. Силовики совместно с пожарными дознавателями выясняют причину и все обстоятельства смерти жителей дома. Проводится осмотр места возгорания, опросы жителей соседних квартир и очевидцев произошедшего. Также сотрудников интересует причина пожара.

- В результате пожара огнем повреждены квартира на первом этаже на общей площади 30 кв.м. В тушении пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я), - рассказали в пресс-службе ведомства