Волонтерскому отряду «Поиск пропавших детей – Красноярск» исполнилось 8 лет. Фото: пресс-служба краевой полиции

Волонтерскому отряду «Поиск пропавших детей – Красноярск» исполнилось 8 лет. Сегодня это сплоченный отряд добровольцев, готовый по первому зову выйти на поиске человека. И не только в краевом центре: если нужно поехать за сто километров в район – они собирают свое оборудование, грузятся в машины и едут. За эти годы волонтеры получили 2 580 заявок на поиски, из них дети 857 и взрослые 1 723, найдено волонтерами 425 человек.

- Отряд начал свою работу с поисков восьмилетнего мальчика Ильяза Давлетмуратова , которого потом нашли убитым. Нас очень потряс этот случай и своей жестокостью, и той сплоченностью, с которой шли и шли на поиск люди. Именно тогда инициативная группа решила создать волонтерский поисковый отряд, чтобы помочь родным в их горе, а госструктурам – в подобных поисках. В 2013 году мы зарегистрировались в Минюсте, заключили соглашения с МВД, МЧС, ГСУ СК, чтобы полностью нести ответственность за свои действия и официально сотрудничать с госструктурами. В 2018 году наша организация вошла в состав Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям г. Москвы и стала территориальным подразделением по Красноярскому краю, - рассказала руководитель отряда Оксана Василишина.

Представители ГУ МВД России по Красноярскому краю поздравили волонтеров и вручили благодарности. Врио заместителя начальника Управления уголовного розыска краевой полиции Сергей Гаврилов отметил большой вклад волонтеров в розыск без вести пропавших граждан, в том числе детей, профилактику преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних.

- Вот уже 8 лет команда волонтеров осуществляет безвозмездную помощь в поисках детей и взрослых в Красноярском крае. Бессменно ей руководит Оксана Александровна Василишина. Ей удалось объединить вокруг себя не равнодушных людей, тех, кто приходит на помощь в любое время суток и любую погоду» - отметил Сергей Гаврилов.