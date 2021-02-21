В Красноярске на острове Татышев открылся павильон проката лыж. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске на острове Татышев открылся сезонный павильон проката. И еще два таких же павильона заработают в скором времени. Предприниматели, которые их арендовали, как раз закупают новый спортивный инвентарь.

Есть еще 6 павильонов, построенных мэрией по типовому проекту в рамках благоустройства территории острова. Но они пока еще готовятся к аукциону, откроются в самом начале осенне-летнего сезона, там будет инвентарь для летних видов активного отдыха.

- Напомним, что договор на право аренды новых павильонов заключается на 3 года. А это значит, что и летом, и зимой услуги проката различного инвентаря будут обеспечены бесперебойно, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Итак, уже открывшийся пункт проката лыж находится напротив катка. Взять комплект ботинки-лыжи-палки будет стоить 250 рублей в час. Размеры ботинок – от 30 до 46. График работы – с 10 до 19 часов, без выходных. Но если будет спрос, то график подкорректируют в сторону продления. Кстати, кроме лыж есть еще коньки и санки. И весь инвентарь абсолютно новый.