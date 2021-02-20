Из-за падения 5-летней девочки с горки в Канске возбуждено уголовное дело

В Красноярском крае 5-летняя девочка упала с деревянной горки. Фото: "Канск 5 канал"

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за январского падения 5-летней девочки с горки в Канске. Как сообщает ведомство, лица из городской администрации не приняли меры по обеспечению соблюдения требований безопасности при эксплуатации горки и требований к ее техническому обслуживанию.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель установил горку в декабре 2020 года согласно заключенному контракту с руководством города. Но чиновники не проверили, насколько эта горка годна в эксплуатацию и безопасна для использования жителями. Уже 17 января 2020 года там травмировалась 5-летняя девочка. Она упала в образовавшийся между ступеньками проём.

Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия и по её результатам возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица из числа сотрудников администрации города Канска, причастные к произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Канске с горки упали две маленькие девочки. Одна из них серьезно травмировалась и её увезла скорая помощь.