В Хакасии закрывается республиканский ковидный госпиталь

В регионе потихоньку падает уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии закрывается ковидарий, созданный на базе терапевтического корпуса Республиканской больницы им. Ремишевской. По планам отделение должно полностью возобновить свою работу в начале марта. Как сообщает минздрав региона, коронавирусный госпиталь занимал 138 койек.

В терапевтическом отделении находится сосудистый центр, который на данный момент работает усечено. Но после расформирования ковидария, он заработает в полную силу. До этого времени в подразделении проведут все необходимые подготовительные мероприятия, необходимые после работы с пациентами с COVID-19.

Пациентов с новой инфекцией уже начали переводить в другие «ковидные» отделения региона. Тех, кто завершил лечение – выписали.

- С января 2021 года в Хакасии идёт постепенная работа по возобновлению плановой медицинской помощи в медучреждениях и уменьшению количества коек, ранее перепрофилированных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По данным на утро 20 февраля, в республике имеется 641 койка для пациентов с COVID-19. Из них свободна 331 койка, что составляет 52%,- рассказали в ведомстве.