В Хакасии следователи раскрыли убийство 25-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии следователи раскрыли убийство 25-летней давности. Обвинение предъявили 54-летнему жителю Красноярска по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений».

В правоохранительные органы в октябре 1995 года поступило сообщение. На участке обочины вблизи села Троицкое нашли тела мужчины с признаками термического воздействия. Тогда возбудили уголовное дело, но подозреваемый скрылся, его объявили в федеральный розыск.

Следствие полагает, что фигурант и потерпевший в ночь с 20 на 21 октября 1995 года ехали на машине в поселок Шира Ширинского района. В пути мужчины начали ссориться, а потом у обвиняемого возник умысел, направленный на убийство приятеля. Фигурант попросил водителя остановиться для дозаправки автомобиля, а на улице злоумышленник дважды выстрелил в него из самодельного нарезного огнестрельного оружия в голову и шею.

- Мужчина скончался на месте. Тело фигурант оттащил в кювет, облил бензином и поджег. Приятели, которые также находились в машине из страха за свою жизнь не стали сообщать о преступлении в полицию, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

На сегодняшний день фигурант задержан, расследование уголовного дела продолжается.