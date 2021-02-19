В Красноярском крае потратят почти два миллиарда рублей на благоустройство территорий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае потратят почти два миллиарда рублей на благоустройство территорий. Преобразить планируют 51 общественное пространство и 120 дворов. Предстоящую работу накануне обсудили в правительства Красноярского края.

- В Назарово, Заозерном, Канске, Бородино, Кодинске и в Рыбинском районе будут реализовывать проекты, победившие на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурсе на уровне края выбрали аналогичные проекты, которые реализуют в поселках Балахта, Нижний Ингаш, Подтесово, а также в сельсоветах Таежинский, Дзержинский, Идринский, Казачинский, Каратузский, Краснотуранский, Шалинский, Преображенский. В списке есть Ачинск, Красноярск, Минусинск и Ужур, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В 2021 году финансирование получат шесть муниципалитетов. На деньги благоустроят места отдыха, спортивные и детские площадки, парковки, освещение, пешеходные коммуникации. Также отремонтируют дороги и дворовые проезды.

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