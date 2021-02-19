Власти Хакасии разрешили круглосуточно работать заведениям общепита ФОТО: правительство республики Хакасия

Власти Хакасии разрешили круглосуточно работать заведениям общепита. Заполняемость залов по-прежнему не должна превышать 50 процентов. Об этом сообщили в пресс- службе регионального правительства. В постановление республиканского правительства о режиме повышенной готовности внесли корректировки, которые вступают в силу сегодня, 19 февраля.

Полностью снимают ограничения по времени работы для организаций общественного питания и учреждений, осуществляющих зрелищно-развлекательные мероприятия. Речь идет о кинотеатрах, ночных клубах, барах, дискотеках, караоке, боулинг-клубах и другим учреждениях.

Также послабления коснутся организации спортивных мероприятий. Зрителям разрешили посещать соревнования, которые проходят на открытом воздухе и при условии соблюдения зрителями социальной дистанции не менее 1,5 метров. Организация мероприятий в закрытых учреждениях все еще ограничена.

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