Пьяный водитель из Назарово пытался сбежать от полицейских, но не смог

Мужчина бросил машину и просто решил убежать Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, сотрудники ДПС в Назарово пытались остановить водителя автомобиля ВАЗ, но он проигнорировал их действия. Как сообщают в пресс-службе МВД, началась погоня. Дорожные полицейские включили звуковой сигнал, световые маячки, но в ответ нарушитель только увеличил скорость.

Мужчина пытался избежать ответственности, нарушая при этом правила дорожного движения, в том числе проезжая за запрещающий сигнал светофора, а также создавая другие аварийные ситуации.В конечном итоге нарушитель решил бросить своё авто и убежать, но его задержали сотрудники ГИБДД.

Выяснилось, что 24-летний водитель находился за рулем в нетрезвом виде. Правоохранители провели исследование и получили результат: 0,65 мг/литр.

Помимо опьянения, молодой человек бы без прав – его водительское удостоверение находилось в ГИБДД за передачу права управления машиной лицу, находящемуся в алкогольном опьянении.

Нарушитель получил около 10 административных материалов. Теперь ему придется заплатить 10 000 рублей за свои нарушения. Кроме того, составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за которое предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Автомобиль помещен на специально-охраняемую стоянку.