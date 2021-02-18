Красноярские школьники сочиняют песни о родном городе

Красноярские школьники после уроков сочиняют музыку и стихи Фото: администрация города

Красноярские школьники решили принять участие в конкурсе авторской песни, чтобы поддержать родной город в кампании по присвоению почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Теперь ученики школы № 45 (5-9 классы) встречаются после уроков не только на тренировках и во дворе, а чтобы писать стихи и музыку. Их самые активные помощники – учителя. Это они рассказали детям об истории города, особенностях рифмовки, а после даже сориентировали по подбору аккомпанемента. С помощью педагога дополнительного образования и солиста группы «JAGGER» Ильей Поляковым юные поэты-композиторы смогли сделать первый и важный шаг – сочинить первый куплет и припев песни. Дальше уже было легче. Кстати, активно в творческий процесс также включились и родители учащихся.

Ребятам в творчестве очень помогают педагоги и родители Фото: администрация города

«Мы решили таким образом поддержать идею присуждения Красноярску почетного звания Российской Федерации«Город трудовой доблести». Так школьники хотят выразить свое отношение, поскольку официально оставить свой голос могут только совершеннолетние», - рассказала руководитель главного управления образования администрации города КрасноярскаТатьяна Ситдикова.

Как принять участие в конкурсе?

Стать участником может каждый желающий. Видео с записью авторской песни о Красноярске необходимо направить на почту press@guo.admkrsk.ru до 26 февраля. Победившая песня станет музыкальным сопровождением большого флешмоба «Я-ЗА», который состоится 15 марта.

Свои голоса в поддержку присвоения Красноярску почетного звания РФ «Город трудовой доблести» оставили уже больше 42 тысяч человек. Поддержать город и проголосовать можно на сайте «КрасноярскДоблесть.РФ».

СПРАВКА КП

Почетное звание РФ «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны и присваивается городам указом Президента РФ.

В годы Великой Отечественной войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. Красноярск в годы войны по выпуску промышленной продукции занимал шестое место в СССР.