В Туве в больнице скончалась 4-месячная девочка Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщение из Тувы: там скончалась 4-месячная девочка. Следователи устанавливают причины трагедии, произошедшей15 февраля в Дзун-Хемчикском районе. Пока – в рамках проверки, по результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Либо об отказе от него.

По предварительным данным 13 февраля девочка заболела. Первые признаки указывали на простуду. Однако вместо того, чтобы вызвать «скорую помощь» или отправиться в больницу самостоятельно, мама занялась самолечением.

Спустя два дня, 15 февраля, к ребенку, наконец, вызвали медработника. Между 18-19 часами девочка с высокой температурой и воспаленным горлом была госпитализирована. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, медицина не всесильна – около 21 часа кроха скончалась. Чтобы установить причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза

Остается добавить, что это не единичный случай, очень часто родители думают, что способны сами справиться с недомоганием ребенка, а в результате все заканчивается трагично.