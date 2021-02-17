В Красноярске жители на Павлова настояли на ремонте своей улицы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске жители правобережья активно проголосовали на общественных слушаниях по благоустройству за ремонт своей улицы. Теперь Павлова включена в план дорожного ремонта на 2021 год. Специалисты уже обследовали ее. Решено, что в этом сезоне там уложат свежий асфальт и обустроят новые тротуары. Из бюджета города на эти цели выделят 145 миллионов рублей. Добавим, что когда зашла речь о корректировке бюджета, депутаты городского Совета поддержали эту статью расходов.

Как уточнили Gornovosti.ru в пресс-службе департамента городского хозяйства, это позволит не затягивать процесс конкурсных процедур и приступить к ремонту, как можно раньше.

Добавим, что в ноябре прошлого года подводили итоги реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и собирали заявки от участников общественных слушаний для формирования плана на 2021 год. От участников слушаний поступило 47 мнений и предложений, которые касались улично-дорожной сети города Красноярска. Все они были учтены.