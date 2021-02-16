Мошенники подловили жительницу Железногорска на породистого щенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередной случай мошенничества в Железногорске. Очередной – потому что, несмотря на предупреждения, граждане вновь и вновь попадаются на крючок, теряя свои деньги. Об этом эпизоде «Комсомольской правде»-Красноярске рассказали в полиции города.

Потерпевшая мечтала приобрести себе домашнего питомца – маленького йоркшира. Зашла на популярный специализированный сайт, присмотрела подходящий вариант и оставила там свой номер телефона, чтобы продавец связался с ней.

Вскоре ей и в самом деле перезвонили. Некто представилась заводчицей из Шарыпово. Обсудили детали доставки щенка в Железногорск, перешли к финансовой стороне дела. Мошенница отправила на телефон потерпевшей ссылку, по которой она прошла и заполнила форму для перевода денег. Потом перечислила 10 тысяч рублей.

Но ей опять позвонили: деньги-то не дошли, потерялись где-то в пути, оказались замороженными. Но это не беда, убеждала «заводчица», нужно сделать еще один перевод, тогда первый транш вернется назад.

Как и следовало ожидать, деньги ушли, щенок не прибыл, а мошенница перестала выходить на связь. И только тогда жительница Железногорска пришла в полицию писать заявление.