Красноярский экономический форум состоится в апреле 2021 года

Форум пройдет 12-16 апреля 2021 года. Фото: АНО «КРЕС»

В Красноярске в апреле состоится экономический форум – КЭФ-2021. На совещании по его подготовке и проведению губернатор края Александр Усс, члены правительства региона, руководство АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» и Сибирского федерального университета обсудили концепцию КЭФ.

Напомним, в 2020 году КЭФ отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в этом году эпидемиологическая ситуация улучшается, поэтому форум запланирован на 12-16 апреля. Тема мероприятия – «Экономика и пандемия: российский взгляд». В программе КЭФ несколько частей: деловая, молодежная, презентационная и образовательная.

- КЭФ – это один из ключевых брендов Красноярского края. Тема выбрана не случайно, она отражает текущий момент экономического развития нашей страны, – отметил генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко. – В рамках форума мы будем думать над тем, как нивелировать кризисные последствия 2020 года, будем предлагать решения по выходу экономики страны на темпы роста не ниже среднемировых. Будем размышлять о среднесрочной перспективе, о том, какие прорывы в экономике наша страна может осуществить. Особенно в контексте того, что в дни проведения форума состоится памятная дата – 60-летие полета первого человека в космос.

Главной площадкой проведения станет Сибирский федеральный университет. Традиционная экспозиция компаний и проектов перейдет в онлайн-формат.

Наиболее важные события форума будут транслировать в интернете и на телевидении. Часть мероприятий можно будет увидеть с помощью технологии виртуальной реальности. Также в нескольких городах планируется работа студий с привлечением экспертов. Форум впервые продлится 5 дней, а в течение года будут проходить экспертные мероприятия под брендом КЭФ.