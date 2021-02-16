В Красноярске арестовали мужчину, размахивавшем автоматом в спортзале. Стоп-кадр видео

Полиция задержала 35-летнего жителя Красноярска, который в декабре прошлого года размахивал оружием в одном из спортивных залов в центре города. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время тренировки в спортзале между двумя группами мужчин произошел конфликт. В результате один из них выбежал на парковку, достал из своей машины автомат и, вернувшись в помещение, продемонстрировал его окружающим. Держа под страхом, ударил противника. В тот момент в зале было много посетителей, среди них и несовершеннолетние.

Подозреваемый попытался обмануть оперативников и скрыться – купил билет на самолет до Новосибирска. На самом деле поехал туда на автомобиле. Однако хитрость не увенчалась успехом, его все равно вычислили и в наручниках доставили назад в Красноярске, сейчас он арестован на 2 месяца.