Минус два кафе: в Красноярске возле Речного вокзала снесут деревянные постройки

В Красноярске возле Речного вокзала снесут деревянные постройки. Фото: пресс-служба прокуратуры

В Красноярске на набережной возле Речного вокзала все-таки снесут деревянные кафе. Еще в прошлом году его владельцы уверяли всех, что возводят их законно, что у них в наличии все документы, в том числе договоры на аренду земли. Но прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия на набережной Енисея – а Речной вокзал именно таким и является (он был возведен в 1950 году).

Земельный участок возле речвокзала был передан во временное пользование индивидуальному предпринимателю, который работает в сфере общественного питания. Однако, цитируем: «Вопреки требованиям закона предпринимателем на земельном участке возведено 2 временных сооружения (сезонные кафе) в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Речной вокзал», что нарушает установленные законодательством зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и меняет визуальное восприятие Речного вокзала для граждан города».

Суд рассмотрел иск прокурора и вынес решение: деревянные постройки – снести. На это владельцам дается две недели.