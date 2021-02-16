Стало известно, во сколько обойдется корректировка плана строительства новой развязки в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, во сколько обойдется бюджету корректировка проекта строительства новой развязки из микрорайона Пашенного на Николаевский мост. По результатам торгов самую выгодную цену запросил «Красноярскгражданпроект» (всего было три участника). При начальной цене лота в 14,9 миллиона рублей компания заявила, что справится за 8,56 миллиона.

В рамках контракта нужно будет провести проектные изыскания, внести изменения в ранее изготовленный проект и затем согласовать его с госэкспертизой. На все есть срок до ноября 2021 года. А само строительство развязки должно завершиться к 2023 году. Длина дороги составит чуть более километра, городские власти согласовывают последние вопросы с собственниками участков, по которым она должна пройти.

Добавим, что новая долгожданная развязка решит проблемы с выездом из густонаселенного микрорайона Пашенного на левобережье и в сторону Дивногорска. Сейчас он представляет собой тупик и жителям приходится делать большой крюк через улицу Матросова.