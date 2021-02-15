В Партизанском районе нет доступа к посёлку Кутурчин из-за разлившегося ручья

Автомобилистов просят не планировать путешествия по данной дороге Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярском крае подтопило автомобильную дорогу Мина-Кутурчин Партизанского района. Как сообщают в ГИБДД, из-за разлива ручья уровень воды достигает 60 см, протяженность подтопления составляет около 200 метров.

Теперь с поселком Кутурчин закрыто транспортное сообщение. Легковым автомобилям запрещено передвигаться по данному участку автодороги. Выставлена дорожно-знаковая информация. В сам посёлок будет организована доставка продуктов и медикаментов. Для этого будут использованы машины повышенной проходимости.

Дорожные полицейские обращают внимание участников дорожного движения на сложившуюся ситуацию и просят не планировать в ближайшее время поездки по автодороге Мина-Кутурчин.