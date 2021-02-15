В Якутии произошел пожар в цехе по переработке угля

По последним данным пожар удалось локализовать Фото: Мария ЛЕНЦ

В якутском городе Нерюнгри загорелся ленточный конвейер в цехе по переработке угля. Как сообщают в пресс-службе МЧС, на данный момент пожарные тушат возгорание на площади около 700 кв.м.

- Поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в Нерюнгри. На данный момент пожарные тушат возгорание на общей площади 700 кв. м, тушение осложняется сильным задымлением, - рассказали в ведомстве.

Огнеборцам удалось локализовать пожар, сейчас огнём охвачено отдельно стоящее здание. Возгорание не повлияло на технологический процесс обогащения и отгрузки угля. По данным МЧС все работники были эвакуированы. На месте происшествия работают 16 единиц техники и 77 человек из личного состава.