Житель Красноярска, призывавший к терроризму в соцсетях, получил 2 года тюрьмы

Подозрительную активность в соцсетях обнаружили сотрудники УФСБ Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодой житель края получил 6 лет строго режима за написание комментариев, в которых обнаружили призыв к терроризму. Помимо этого, осужденный также привлекал своего знакомого к публикации разных незаконных постов на своих страничках в соцсетях.

Как сообщает Следственный комитет, суд счел вполне достаточными доказательства, которые предоставила обвинительная сторона.

Следствие выяснило, что парень в июне 2019 года поместил комментарий, где призывал к терроризму других пользователей соцсети. Также он склонял к подобному времяпрепровождению своего 20-летнего знакомого из Лесосибирска с января по февраль 2019. Все эти действия были замечены сотрудниками УФСБ и переданы в краевой следком.

Суд назначил 24-летнему парню наказание в виде 6 лет лишения свободы. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, а затем его отправят отбывать оставшийся срок в колонию строгого режима.