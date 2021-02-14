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Жительница Тувы дала взятку приставу, чтобы не платить долги по кредитам

А после на нее завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Тувы дала взятку приставу, чтобы не платить долги по кредитам

Жительница Тувы дала взятку приставу, чтобы не платить долги по кредитам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница тувинского города Турана не собиралась выплачивать взятый в банке кредит. То ли она с самого начала планировала обмануть кредитную организацию, то ли у нее возникли трудности уже в ходе гашения задолженности. Но результат получился таким: банк подал на 48-летнюю гражданку в суд, который обязал ее рассчитываться по долгам. Сумма долга не уточняется, но женщина решила, что сможет уладить свои проблемы, если подкупит судебного пристава-исполнителя.

- Следствием и судом установлено, что 16 августа 2020 года В., заведомо зная о незаконности своих действий, лично передала судебному приставу-исполнителю Пий-Хемского районного отдела судебных приставов города Турана взятку в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

Взамен пристав должен был прекратить в отношении нее исполнительное производство. Однако она просчиталась. Пристав сообщил обо всем в полицию, в результате было заведено уголовное дело. На днях прошел суд, который назначил гражданке наказание: штраф в размере 600 000 рублей и запрет на три года занимать определенные должности.

Криминал