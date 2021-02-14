Житель Красноярска пустил на запчасти чужую машину. Фото: ГИБДД

Житель Красноярска пустил на запчасти чужую машину. Дело было в ноябре прошлого года в Свердловском районе, в частном секторе. 66-летний неоднократно судимый гражданин давно присматривался к старенькому ВАЗ-2106, который стоял неподалеку от его дома. На машине никто не ездил, ее засыпало снегом. И однажды мужчина воспользовался подходящим случаем, чтобы угнать «Ладу».

Однако оказалось, что у машины была владелица, она тут же заявила в полицию о продаже собственности. И вечером того же дня подходящую по приметам машину нашли. Только она уже была полностью разукомплектована. На улице валялся лишь каркас, а колеса, двери, внутренности – все снято. В гараже оперативники нашли кое-что. Но двигателя уже не было, его похититель продал в первую очередь.

Отрицать свою вину подозреваемый не стал, ведь его поймали с поличным. Уголовное дело уже направили на рассмотрение в Свердловский районный суд, максимальное наказание по статье «Кража» - 5 лет лишения свободы.