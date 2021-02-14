Поиски пропавших в Ачинске троих детей завершились Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 13 февраля, вся полиция Ачинска была поднята по тревоге: пропали трое детей. Сначала в дежурную часть позвонила взволнованная 60-летняя женщина и сообщила, что ее 11-летний внук ушел гулять с друзьями и пропал. А потом обратилась другая жительница города: у нее пропали 11-летняя дочь и 12-летний сын. При таких же обстоятельствах – ушли гулять. Но куда?

- На поиски детей немедленно были ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Полицейские проверяли возможные места, где могли находиться пропавшие, устанавливали круг знакомых подростков, опрашивали родственников и друзей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Утром 14 февраля все трое искателей приключений нашлись – в одном из магазинов Ачинска. Живые, невредимые. Почему они ушли и где провели ночь,

Утром дети были обнаружены сотрудниками полиции в одном из магазинов города, сейчас с ними и с их законными представителями работают инспекторы по делам не несовершеннолетних.