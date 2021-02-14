В Красноярском крае коронавирус повлиял на количество походов в ЗАГС Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата подвели предварительные итоги 2020 года по бракам и разводам. Цифры не утешительные и вполне предсказуемые, если вспомнить, что год прошел у нас под знаком коронавируса со всеми его проблемами и ограничениями.

Итак, в Красноярском крае зарегистрировали свои отношения 16 195 пар. По сравнению с 2019 годом это на 20,5 процента меньше. А расстались и официально оформили свой развод 12 695 пар. Число разводов уменьшилось на 11,1 процента. В целом на 1000 браков приходилось 784 развода.

У наших соседей, жителей Хакасии, свадеб было сыграно 2 967. Это на 18,7 процента меньше, чем годом ранее. А развод оформили 2 504 пары, это на 5,1 процента больше. На 1000 браков приходилось 844 развода.

А вот Тува показала, что институт брака там крепче: в республике на 1000 свадеб в 2020 году пришлось 374 развода. Зарегистрировали свои отношения 1 627 пар – на 25,4 процента меньше 2019 года. Расстались 608 пар – меньше на 18,2 процента.