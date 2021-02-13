В Красноярском крае женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду с шестимесячным ребенком Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду с шестимесячным ребенком. По предварительной информации, Происшествие случилось в ЗАТО Железногорск. Как выяснили автоинспекторы, водительские права горожанка не получала.

На сегодняшний день известно, что 27-летняя автолюбительница вместе с ребенком и сожителем ехала в машине Mazda, находилась непосредственно за рулем. Малыш находился на заднем пассажирском сидении в автолюльке. Полицейские провели освидетельствование женщины, алкотестер показал 0,52 мг/л.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю, ранее нарушительница не получала водительское удостоверение. Она сама подтвердила, что в автошколе не обучалась. Ее привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и без права управления. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Сотрудники ПДН в отношении женщины проводят проверку за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.