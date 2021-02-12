Новый заместитель мэра Ачинска приступил к работе ФОТО: администрация Ачинска

Новый заместитель мэра Ачинска приступил к работе сегодня, 12 февраля. Наталия Григорьева будет руководить финансово-экономическим блоком. В ее ведении будут управления финансов, экономического развития и планирования, а также отдел бухгалтерского учета и контроля и муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета». Об этом сообщили в пресс-службе Ачинска.

Для справки: Наталия Валерьевна Григорьева родилась 28 декабря 1975 года в Чите, Читинской области. Училась в иркутском государственном университете путей сообщения, получила диплом по специальности «Экономика и управление».

В разные годы работала на коммерческих предприятиях Ачинска, в структурном подразделении филиала ОАО «РЖД» «Красноярская железная дорога», а также в организациях «РУСАЛ Транспорт Ачинск», МУП «Служба заказчика», УК «Жилкоммунхоз», УК «Сибирь», УК «Енисей».