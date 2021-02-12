Прокуроры в Красноярске проверили «Гортранс» после коллективного обращения работников Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуроры в Красноярске проверили «Гортранс» после коллективного обращения работников. На предприятии выявили многочисленные нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, в организации не обеспечили надлежащее санитарно-бытовое обслуживание водителей троллейбусов и кондукторов второй смены, отдыхающих в диспетчерских пунктах после 22 часов. Кроме того, в помещениях нет медицинских аптечек.

В медицинском кабинете, где перед рейсом обследуют водителей, не было экспресс-тестов на наркотики, а в сумке с медикаментами для оказания неотложной помощи нашли лекарства с истекшим сроком годности. Также выявили факты допуска к управлению автобусами водителей без прохождения ими обязательного психиатрического освидетельствования.

По итогу проверки предприятию внесли представление, в отношении руководителя предприятия начали административное разбирательство.