Фестиваль якутского кино стартовал в Москве ФОТО: правительство республики Саха (Якутия)

Фестиваль якутского кино стартовал в Москве. В кинотеатре «Пионер» покажут известные фильмы, сняты на Дальнем Востоке. Открыли кинопоказ триллером режиссера Степана Бурнашева «Черный снег», главный призер выборгского фестиваля «Окно в Европу» 2020 года.

- Зрители смогут увидеть многообразие современного якутского кино, успех которого в стране и за ее пределами называют «феноменом». На киноэкранах также продемонстрируют драму Эдуарда Новикова «Царь-птица», детектив Костаса Марсана «Мой убийца» и драму Дмитрия Давыдова «Нет бога кроме меня». Все фильмы на якутском языке с русскими субтитрами, - рассказали в пресс-службе правительства республики.

На церемонии открытия кинофестиваля присутствовал глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что в России и мире наблюдается большой интерес к якутским кинокартинам. Директор кинотеатра «Пионер» Кирилл Хованский поблагодарил руководство Якутии за поддержку инициативы по организации фестиваля. Завершится кинофестиваль 16 февраля.