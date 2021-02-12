Полицейские в Минусинске ликвидировали наркопритон Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские в Минусинске ликвидировали наркопритон. Организатором оказался 43-лений житель поселка Зеленый бор. По предварительной информации, зависимые люди собирались в его частном доме. За дозы наркотика для личного употребления мужчина предоставлял свою жилплощадь наркоманам.

- Полицейские задержали пять человек, потребляющих наркотики. В отношении них составили протоколы по административной статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Кроме того, во время обыска нашли и изъяли предметы и вещества, при помощи которых изготавливались наркотики, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении домовладельца возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Он рискует лишиться свободы на срок до четырех лет.