КрАЗ сохранил уровень производства алюминия в 2020 году

На производстве КрАЗа используют экотехнологии. Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ подвели производственные итоги за 2020 год. Вот уже 10 лет завод сохраняет объем производства алюминия на уровне 1 млн тонн в год. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в прошлом году составила 38,38% от общего объема производства. Это на 8,7% больше, чем годом ранее. КрАЗ выпускает самую разнообразную продукцию из алюминия: сплавы для космической отрасли и авиации, автопрома, электроники, производства строительных профилей и креплений, баночный сплав.

- У нас нет цели увеличить объемы производства, однако перед нами стоит задача увеличить выпуск продукции с добавленной стоимостью до 55 процентов в общем объеме, - сообщил управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов. – Поэтому мы работаем над улучшением качества наших сплавов, стремимся предложить новые конкурентные виды высокотехнологичных продуктов, которые продаем потребителям напрямую.

Также на КрАЗе много внимания уделяют реализации экологических и социальных программ. В 2020 году на экопрограммы направили 201,6 млн рублей. Все корпуса электролиза перевели на технологию «ЭкоСодерберг», запущена система детектирования дыма. На производстве стали применять экологичный пек в подштыревой анодной массе, чтобы снизить выбросы бензапирена. Всего до 2025 года по нацпроекту «Чистый воздух» на экологическую модернизацию КрАЗ планирует потратить 1,458 млрд рублей.

На социальные программы для работников КрАЗа в прошлом году направлено 207,4 млн рублей, что больше на 7,4%, чем в 2019-м. По предложению Рабочих советов РУСАЛа возобновлена дополнительная мера поддержки сотрудников – жилищная программа, которая впервые была запущена на предприятиях компании по инициативе ее основателя Олега Дерипаски в 2011 году.