Красноярские дорожники опять накидали грязного снега в Енисей

Уборка снега Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярских дорожников буквально поймали за руку за грязной работой. Они вновь скидывали грязный снег в Енисей. Делали в этот раз под покровом ночи. Но несмотря на темноту, жители смогли снять это на телефон. Потому что снег выбрасывали в реку, прямо в центре города.

По словам жителя Советского района, он вышел ночью на набережную возле Речного вокзала погулять с собакой, а там дорожники вывозили снег с улицы. И вновь начали скидывать в реку. Очевидец успел прочитать название компании - “Красгорпарка”.

Напомню, в январе очевидцы сняли подобный инцидент, тогда когда компания “Специализированного автотранспортного предприятия” также скинули снег в воду и повредил два припаркованных автомобиля. Их оштрафовали на крупную сумму. Но видимо, чужой опыт коллег по уборке ничему не учит.