В Красноярске девушка подралась с бабушками из-за очереди в травмпункт

Драка в травмупнкте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в одном из городских травмпунктов произошла драка. Участниками стали пациенты. Все произошло ночью. На скорой помощи в медицинское учреждение поступила девушка с травмами. Буянить она начала еще в машине скорой помощи, а потом продолжила в травмпункте.

Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. На прием к врачу хотела попасть побыстрее, поэтому легко вступила в конфликт с сидящими в очереди женщинами 50-60 лет. В итоге началась серьезная драка. Врачи разнять пациентов не смогли, поэтому вызвали группу быстрого реагирования, а потом и потом и полицию. На девушку написали заявление, теперь с этим будет разбираться полиция.

Стоит отметить, что зачинщица конфликт с врачами оставалась корректной, все получили необходимую медицинскую помощь.