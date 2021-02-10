Стройнадзор через суд требует от красноярского застройщика прекратить свою деятельность

Строительство на недостроенных жилых домах не ведется Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская служба строительного надзора и жилищного контроля просит арбитражный суд помочь прекратить деятельность застройщика ООО “Спецстрой”. Компания регулярно пополняет свой бюджет за счет дольщиков, но до сих пор не может сдать несколько жилых домов на Пашенном.

Иск подан из-за того, что организация затянула со сдачей объектов. Все сроки нарушены, но строительство не ведется. Также в своем заявлении Стройнадзор указывает, что застройщик не отчитался о строительстве в 3 квартале 2020 года, и регулярно нарушает требования ФЗ об участии в долевом строительстве.

- Служба располагает информацией, что застройщиком не урегулированы взаимоотношения с участниками долевого строительства в части изменения предполагаемого срока передачи объектов строительства, что подтверждается поступающими в Службу обращениями, - сообщают в Арбитражном суде.

В течение 5 дней Арбитражный суд решит, принимать ли заявление от Стройнадзора к производству.

Следует отметить, что в отношении ООО «Спецстрой» Арбитражным судом Красноярского края уже возбуждено дело о банкротстве.