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Прокуратура требует от мэрии Красноярска уборку снега надлежащего качества

Уже внесено представление первому заместителю главы города Владиславу Логинову
Юлия КОВАЛЬ
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Проверка качества уборки снега коммунальными службами будет продолжена

Проверка качества уборки снега коммунальными службами будет продолжена

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уборку снега с улично-дорожной сети, придомовых территорий, крыш, скатов и козырьков многоквартирных домов взяла под контроль краевая прокуратура. Из-за аномальной теплой погоды и выпадения большого количества снежных осадков сотрудники ведомства организовали проверку качества выполняемых работ. Результаты не утешительные.

По данным пресс-службы прокуратуры Красноярского края, в ходе проверки было внесено представление первому заместителю Главы города Владиславу Логинову из-за ненадлежащей организацией уборки улично-дорожной сети и дорог общего пользования.

Также инициировано привлечение к административной ответственности руководителя ООО УК «Снегири» по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии». На подвластной организации территории снег сошел с крыши жилого дома, и причинил вред припаркованным автомобилям жильцов микрорайона Солнечный.

- Факты ненадлежащего осуществления обязанности по очистке дорог, придомовой территории, крыш, карнизов выявлены прокурорами Кировского, Ленинского, Октябрьского районов Красноярска, Березовского района, Лесосибирска, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В настоящее время проверочные мероприятия по указанным направлениям продолжаются, соблюдение органами местного самоуправления и организациями обязанностей по безопасному содержанию и уборке улично-дорожных сетей, зданий, строений, сооружений и придомовых территорий в зимне-весенний период находится на особом контроле прокуратуры края.