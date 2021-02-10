«Хорошо поживился»: в Красноярске мужчина умудрился украсть 30 килограммов сыра, 28 бутылок алкоголя и 54 палки колбасы

Мужчина был ранее судим за подобные преступления. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске завершено уголовное дело в отношении местного жителя, обокравшего магазин. В МВД сообщают, что мужчина не оплатил 30 килограммов сыра, 54 палки колбасы и 28 бутылок крепкого алкоголя за 3 дня.

- В июне прошлого года в полицию обратились представители одной из торговых сетей. Они сообщили, что контролер торгового зала задержал мужчину, который пытался вынести из магазина 5 кг сыра. Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемый неоднократно приходил в один из магазинов самообслуживания в Центральном районе Красноярска, складывал в пакет продукты питания и алкогольные напитки, после чего выходил из торгового зала, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении красноярца было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас дело передано в суд, а горе-покупателю грозит до двух лет лишения свободы. Мужчине выдана подписка о невыезде.