Красноярские ученые создают технологию 3D-сейсморазведки нефтяных месторождений Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые Сибирского федерального университета создают технологию 3D-сейсморазведки с использованием искусственного интеллекта, которая должна будет помочь в поисках и разведке нефтяных месторождений. Авторы проекта утверждают, что информация, полученная с помощью такой 3D-сейсморазведки, даст возможность точно определять перспективное место для будущего бурения и достоверно оценивать перспективы и новых, и уже открытых месторождений.

- Технология будет особенно актуальна для Восточной Сибири. Ведь здесь из-за сложного сейсмогеологического строения недр специалистам приходится проворить большую часть интерпретации геофизических исследований «вручную». А это отнимает много времени и усилий, создает риск возникновения ошибок. Новый алгоритм, основанный на технологиях искусственного интеллекта, позволит решить эту проблему, - пояснили в пресс-службе СФУ.

До конца 2021 года ученые планируют протестировать бета-версию программы. Испытывать методику будут на базе высокопроизводительных систем вычислительных серверов СФУ. Итоговый продукт презентуют потенциальным заказчикам – нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Газпром», «Лукойл».