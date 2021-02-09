Жительница Хакасии убила гостя, который пожаловался ей на боль в ноге Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница хакасского города Черногорска подозревается в убийстве своего знакомого. В настоящее время она заключена под стражу, а следователи устанавливают обстоятельства преступления. Предварительно известно, что ночью 1 февраля 38-летний местный житель пришел в гости к своей знакомой. 54-летняя хозяйка дома была в состоянии алкогольного опьянения, но позднего визитера впустила в квартиру.

- В ходе беседы мужчина стал жаловаться на плохое самочувствие и боль в ноге. Жалобы мужчины вызвали у обвиняемой злость и раздражение. В ходе конфликта женщина взяла в кухне нож и нанесла приятелю несколько ударов в область передней поверхности грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На допросе подозреваемая полностью признала свою вину.