Красноярского пенсионера отправили под суд за религиозный экстремизм Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярского пенсионера завели уголовное дело за религиозный экстремизм. Его обвиняют по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремисткой деятельности).

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 63-летний мужчина был приверженцем «Свидетелей Иеговы». Собрания организации устраивал у себя в квартире в Октябрьском районе. Это было в период с января по июль 2018 года.

Причем работал очень активно, привлекал новых адептов, распространял литературу. А чтобы его не разоблачила полиция, применял конспирацию. Тем не менее, его вычислили. Пришлось даже провести в рамках следствия комплексную психолого-лингвистическую, религиоведческую судебную экспертизу и три судебные фоноскопические экспертизы. Они подтвердили причастность мужчины к инкриминируемому ему преступлению.