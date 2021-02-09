С Красноярских улиц вывезли 991 КАМАЗ снега

Уюорка улиц Фото: Мария ЛЕНЦ

От снега и наледи в Красноярске очистили 298 участков городских дорог и 341 остановку общественного транспорта. Днем уборкой снега занимались 216 единиц техники, в ночь вышло 176 машин. Также был задействован 471 дворник.

Представители мэрии отметили, что большинство основных магистралей города уже привели в нормативное состояние, но работа продолжается.

Сейчас акцент смещается в сторону тротуаров и пешеходных дорожек, а также лестниц. Их чистят с помощью малогабаритной техники. Однако, красноярцы активно жалуются, что дороги во дворах между жилыми домами из-за теплой погоды превратились в кашу. И сейчас с учетом заморозков есть вероятность, что вся эта снежная масса застынет буграми и проехать будет очень проблематично.

По прогнозу синоптиков, в Красноярске существенно похолодает. Чтобы не допустить гололеда, дороги локально обработают снегоплавильными материалами. В мэрии отметили, что планируют отслеживать и пресекать сброс снега из дворов на улицы.