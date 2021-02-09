В Красноярском крае за неделю обморозился 71 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за неделю за медицинской помощью, связанной с переохлаждением, обратился 71 человек. Среди них – 5 детей. Амбулаторную помощь оказали 41 пациенту, все дети были в их числе. А вот госпитализация в стационар понадобилась 26 взрослым.

В краевом минздраве отмечают, что всего за этот сезон (то есть включая осень 2020 года, когда начались холода) от переохлаждений и обморожений пострадали 838 жителей края, среди которых 48 детей.

Зима еще не закончилась, морозные дни, по прогнозам синоптиков, еще будут. Следовательно, правил элементарной безопасности никто не отменял. В такие дни медики и сотрудники других экстренных служб напоминают, что лучше воздержаться от длительных прогулок на морозе и дальних поездок, если на это нет острой необходимости. А если такая нужда появилась, не рискуйте – одевайтесь теплее, особенно берегите лицо, руки и ноги.