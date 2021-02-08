Пьяная девушка протаранила столб на своей машине

ДТП с пьяной. Фото: ГИБДД

Пьяная девушка на скользкой дороге протаранила столб в Красноярске. Как сообщили в ГИБДД, 23х летняя девушка на «Ниссане» ехала с Коммунального моста в сторону Брянской и на перекрестке Марковского — Вейнбаума влетела в столб. Оказалось, водитель пьяная. В машине стоял сильный запах алкоголя, а алкотестер показал 0,92 промилле.

Также оказалось, что она никогда не получала водительского удостоверения. В свое оправдание девушка сказала, что накануне вечером выпивала алкоголь, а с утра опаздывала на работу. Такси долго не могла вызвать и пришлось взять машину своего друга и поехать. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.