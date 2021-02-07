«Поездка закончилась ДТП»: парень прокатился по центру Красноярска на крыше машины

Пассажир решил прокатиться на крыше авто Фото: Мария ЛЕНЦ

7 февраля парень рассекал по центру Красноярска на крыше автомобиля. Одному из прохожих удалось запечатлеть этот момент. На записи видно, как в плотном потоке на перекрестке Перенсона – Мира машин едут два отечественных автомобиля.

Судя по всему, это одна компания. На крыше шестерки прямо на животе «разлегся» пассажир, крепко ухватившись руками за окна. Парень хохочет, ему весело. Только вот поездка закончилась не совсем благополучно.

А позже участники поездки попали в ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы гуляли по центру и увидели, как этот лихач на крыше ехал, удивись очень, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск красноярка Мария. – Ничего люди не боятся. А потом назад возвращались, смотрим, эта машина в ДТП попала. Не сильно, но приятного мало. Докатались, называется!

Что стало причиной аварии, предстоит установить сотрудникам ГИБДД Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь нарушителям придется по закону отвечать за свою экстремальную поездку. Скорее всего, им предстоит заплатить приличный штраф за подобные вольности на дороге.

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Видео этих экстремальных «покатушек» появилось в группе «Автохамы Красноярска» накануне. На кадрах видно, из двора на главную дорогу выезжает «Восьмерка», а на крыше авто двое парней – один лежит, другой сидит на корточках. А машина через несколько минут набирает достаточно приличную скорость. Но парни хохочут, машут прохожим (подробнее).

«Отец года!»: папаша прокатил маленького сына на крыше авто в Красноярске

Мальчик лет 7 сидит, свесив ноги, на крыше большого автомобиля. А тот разъезжает по улице. Такое видео выложили сегодня, 25 августа, в паблике ЧП-Красноярск. (Причем на нем легко можно разглядеть номер машины). Напомним, подобный случай произошел год назад в Зеленогорске. Там отец катал новорожденного, высунув в окно авто (подробнее).