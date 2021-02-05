Слухи о распределении денег при строительстве Ленского моста опровергли в правительстве Якутии Фото: Мария ЛЕНЦ

Слухи о распределении денег при строительстве Ленского моста опровергли в правительстве Якутии. Напомним, 4 февраля в обществе начали муссировать информацию о том, что 90 процентов строительства моста возложат на бюджет республики. Однако это оказалось преувеличением и только.

- Информация недостоверная. Финансирование капитального гранта (бюджетных инвестиций) структурировано в соответствии с правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденных постановлением № 329 Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года. В документе говорится, что из федерального бюджета выделят 47,9 миллиардов рублей, то есть 75 процентов от общего объема, а из регионального - 6,4 миллиарда рублей, то есть 10 процентов, - прокомментировал Василий Амбросьев, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций АГиП.

Жителей республики призывают использовать только официальную информацию, опубликованную на официальном портале органов власти республики.