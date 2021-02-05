Красноярские школьники восстановят лимузин Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Красноярские школьники восстановят лимузин. Машину ребята конструируют из трех советских «инвалидок» в слесарной мастерской технопарка «Твори-Гора» под руководством наставника. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Машины одной модели, но разных лет выпуска. Самая «старшая» из них бирюзовая, 1970 года. К слову, что автомобили ребята практически сами же и нашли. Одну из них обнаружили аж в Енисейске, выкупили у бывшего владельца за пять тысяч рублей и перевезли в Красноярск. Две другие оказались «по близости» - много лет простояли во дворе, где их и заприметили автогении из технопарка.

На сегодняшний день школьники уже соединили корпуса мини-автомобилей. Машина стала заметно больше. Пока же ребята думают над тем, какой двигатель подойдет их лимузину. Кстати, юные автомобилисты проговорились, что через два месяца их лимузин поедет.