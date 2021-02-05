В Ачинске бухгалтера обвиняют в мошенничестве с зарплатами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске бухгалтера обвиняют в мошенничестве с зарплатами. По версии следствия женщина незаконно присвоила пять миллионов рублей. Нарушение выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Ачинский».

- Во время проверки инцидента выяснили, что 41-летняя жительница Ачинска с марта 2018 года по октябрь 2020 года работала бухгалтером и занималась начислением заработной платы работникам учреждения. Она вносила в реестр на зачисление зарплаты данные родственницы, которая на самом деле не работала в организации. Деньги поступали на расчетный счет «сотрудницы», а с него попадали в карман бухгалтера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до 10 лет.